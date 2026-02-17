Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 18 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Вночі у південній половині області очікують сніг 🌨, на решті території не буде істотних опадів. Вдень прогнозують значний сніг 🌨 з переходом у дощ 🌧, ожеледь. На дорогах можлива ожеледиця. Загалом вдень триматиметься хмарна погода.

Вітер буде східної чверті, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11° морозу, вдень від 0 до 5° морозу.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів. Вдень можливий значний сніг 🌨 із переходом у дощ 🌧, ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде східної чверті, 7 – 12 м/с, вдень очікують пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 8 – 10° морозу, вдень 2 – 4° морозу.