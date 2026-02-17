Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 18 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Вночі у південній половині області очікують сніг 🌨, на решті території не буде істотних опадів. Вдень прогнозують значний сніг 🌨 з переходом у дощ 🌧, ожеледь. На дорогах можлива ожеледиця. Загалом вдень триматиметься хмарна погода.
Вітер буде східної чверті, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11° морозу, вдень від 0 до 5° морозу.
У Харкові ніч пройде без істотних опадів. Вдень можливий значний сніг 🌨 із переходом у дощ 🌧, ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Вітер буде східної чверті, 7 – 12 м/с, вдень очікують пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 8 – 10° морозу, вдень 2 – 4° морозу.
Читайте також: “Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2026 в 20:16;