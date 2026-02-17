Снег, дождь, сильный ветер. Прогноз погоды на 18 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 18 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Ночью на юге области ожидают снег 🌨, на остальной территории не будет существенных осадков. Днем прогнозируют значительный снег 🌨 с переходом в дождь 🌧, изморозь. На дорогах возможен гололед. Днем будет держаться облачная погода.
Ветер будет восточной четверти, 7 – 12 м/с, днем прогнозируют порывы до 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11° мороза, днем от 0 до 5° мороза.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем возможен сильный снег 🌨 с переходом в дождь 🌧, облединение. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет восточной четверти, 7-12 м/с, днем ожидают порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10° мороза, днем 2 – 4° мороза.
