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Обстріли Харкова армією РФ – це “політика безсилля” – Портников

Події 10:36   09.04.2024
Оксана Горун
Обстріли Харкова армією РФ – це “політика безсилля” – Портников

Український журналіст Віталій Портников відреагував на статтю в “The Economist” щодо планів Путіна зробити Харків “непридатним для життя”. На думку аналітика, така тактика – ознака невпевненості в окупаційних діях РФ.

“Дуже важко зрозуміти, навіщо Володимиру Путіну, навіщо його військовим, навіщо його населенню об’єднуватися з руїнами? Навіщо Росії міста, які перетворюються російськими ж зусиллями на місця, що непридатні для життя, на місця, де руйнується вся інфраструктура, на місця, звідки виганяється все населення. І тут просто можна сказати, що, можливо, ми стикаємося ще з одним важливим фактом. Що питання якраз не в тому, що Росія впевнена у своїх окупаційних діях на українській землі. Питання в тому, що ми спостерігаємо політику безсилля та ненависті. Коли відповідь на неможливість окупувати українську територію російськими військами є саме такою”, – вважає Портников.

Відео: Віталій Портников

Він порівняв нинішню тактику російського диктатора та його підручних з діями його імперських та царських попередників, які нищили міста, які зараз вважаються “исконно русскими”.

Політика, яка змушує згадати нас про геноцид Казані та геноцид Великого Новгорода. Про геноцид Рязані та геноцид Батурина. Могло б здаватися, що ця жахлива політика московських правителів у минулому, однак насправді Володимир Путін відродив її за допомогою новітніх засобів озброєння. І це саме те, що він робить у Харкові та інших українських містах“, – зазначив Портников.

Журналіст нагадав, що росіяни знищують не лише Харків, а й міста України, які незаконно вписали у свою конституцію. Їх, наприклад, зовсім не бентежить руйнування Херсона та Запоріжжя, які після фейкових референдумів загарбники проголосили своїми “новими регіонами”.

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Але ж вони нічого не намагаються “звільнити” насправді, вони навіть не намагаються окупувати, – наголосив Портников. – Вони зараз намагаються знищити саму інфраструктуру українських міст. Вони займаються тим, що хочуть спонукати населення східних і південних областей України переміщуватися, так би мовити, західніше. Навіть, якщо не вдасться окупувати цю територію, вона, і про це, до речі, говорив Володимир Путін вголос, перетвориться на своєрідну “санітарну зону” між територією Росії, окупованих нею українських територій, над якими все ще доводиться зберігати контроль, і територію самої України. І звичайно, така політика має завадити Україні взагалі думати про припинення військових дій. А значить поставити крапку на євроатлантичній і на європейській інтеграції сусідньої держави, що також є вагомою політичною метою Володимира Путіна. Адже згадаємо, що для російського президента будь-які євроатлантичні, євроінтеграційні кроки з боку колишніх радянських республік – це фактичне руйнування його злодійського плану по відновленню колишнього Радянського Союзу, по створенню на місці РФ держави у кордонах СРСР 1991 року. А саме за це сьогодні воює російська армія”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 10:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст Віталій Портников відреагував на статтю в “The Economist” щодо планів Путіна зробити Харків “непридатним для життя”. На думку аналітика, така тактика – ознака невпевненості в окупаційних діях РФ".