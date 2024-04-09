Обстрелы Харькова армией РФ — это «политика бессилия» — Портников

Украинский журналист Виталий Портников отреагировал на статью в «The Economist» о планах Путина сделать Харьков «непригодным для жизни». По мнению аналитика, такая тактика — признак неуверенности в оккупационных действиях РФ.

«Очень трудно понять, зачем Владимиру Путину, зачем его военным, зачем его населению объединяться с развалинами? Зачем России города, превращаемые российскими же усилиями в места, непригодные для жизни, в места, где рушится вся инфраструктура, в места, откуда выгоняется все население. И здесь просто можно сказать, что, возможно, мы сталкиваемся с еще одним важным фактом. Что вопрос не в том, что Россия уверена в своих оккупационных действиях на украинской земле. Вопрос в том, что мы наблюдаем политику бессилия и ненависти. Когда ответ на невозможность оккупировать украинскую территорию своими войсками именно такой», — считает Портников.

Видео: Виталий Портников

Он сравнил нынешнюю тактику российского диктатора и его подручных с действиями его имперских и царских предшественников, уничтожавших города, которые сейчас считаются «исконно русскими».

«Политика, заставляющая вспомнить нас о геноциде Казани и геноциде Великого Новгорода. О геноциде Рязани и геноциде Батурина. Могло бы казаться, что эта ужасная политика московских правителей в прошлом, однако, на самом деле Владимир Путин возродил ее с помощью новейших средств вооружения. И это то, что он делает в Харькове и других украинских городах», — отметил Портников.

Журналист напомнил, что россияне уничтожают не только Харьков, но и те города Украины, которые незаконно вписали в свою конституцию. Их, к примеру, совершенно не смущает разрушение Херсона и Запорожья, которые после фейковых референдумов захватчики провозгласили своими «новыми регионами».

«Ведь они ничего не пытаются «освободить» на самом деле, они даже не пытаются оккупировать, — подчеркнул Портников. — Они сейчас пытаются уничтожить самую инфраструктуру украинских городов. Они занимаются тем, что хотят побуждать население восточных и южных областей Украины перемещаться, так сказать, западнее. Даже если не удастся оккупировать эту территорию, она (и об этом, кстати, говорил Владимир Путин вслух) превратится в своеобразную «санитарную зону» между территорией России, оккупированных ею украинских территорий, над которыми все еще удается сохранять контроль, и территорией самой Украины. И, конечно, такая политика должна помешать Украине вообще думать о прекращении военных действий. А значит, поставить точку на евроатлантической и на европейской интеграции соседнего государства, что также является весомой политической целью Владимира Путина. Ведь вспомним, что для российского президента любые евроатлантические, евроинтеграционные шаги со стороны бывших советских республик – это фактическое разрушение его воровского плана по восстановлению бывшего Советского Союза, созданию на месте РФ государства в границах СССР 1991 года. А именно за это сегодня воюет российская армия».