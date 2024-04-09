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Про два “прильоти” по центру Харкова, попередньо КАБами, повідомляє Терехов

Події 15:07   09.04.2024
Олена Нагорна
Про два “прильоти” по центру Харкова, попередньо КАБами, повідомляє Терехов

Близько 15-ї години зафіксовано два влучання по центральній частині Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов.

Попередньо, за його даними, ворог застосував керовані авіабомби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Окупанти вдарили по Харкову, також констатує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові були чутні вибухи. Про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією по Харківщині писало о 14:53 командування Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15-ї години зафіксовано два влучання по центральній частині Харкова".