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Синегубов об обстрелах Харьковщины: пострадали учебное заведение и «скорая»

Происшествия 08:33   10.04.2024
Оксана Горун
Синегубов об обстрелах Харьковщины: пострадали учебное заведение и «скорая» Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

По Харькову днем 9 апреля ударили УМБП Д-30. Снаряд прилетел по территории предприятия, там повреждено производственное здание и четыре автомобиля.

«Пострадали четыре человека, работники предприятия: женщина 33 лет и мужчины 27, 31 и 55 лет», — проинформировал начальник ХОВА.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что также этот удар повредил кинотеатр «Парк» на территории Центрального парка Харькова.

Кроме того, россияне ударили по зданию учебного заведения в селе Гусаровка Изюмского района. А в Боровой удар двумя КАБами повредил автомобиль «скорой», а также семь домов, два кафе, гараж и хозпостройки. По селу Загрызово Изюмского района ударил российский БПЛА «Ланцет». Там повреждены два экскаватора. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших.

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Под ударами из РСЗО были Кучеровка, Куриловка и Подолы Купянского района, а также Старица — в Чугуевском районе. В этом селе ранен 63-летний мужчина.

«Артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы и др. Авиаударам подверглись н.п. Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая», — перечислил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".