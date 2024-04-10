Синєгубов про обстріли Харківщини: постраждали навчальний заклад та “швидка”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 10 квітня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби.

У Харкові вдень 9 квітня вдарили УМПБ Д-30. Снаряд прилетів по території підприємства, там пошкоджені виробнича будівля та чотири автомобілі.

“Постраждали четверо людей, працівники підприємства: жінка 33 років та чоловіки 27, 31 і 55 років”, – поінформував начальник ХОВА.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що також цей удар пошкодив кінотеатр “Парк” на території Центрального парку Харкова.

Крім того, росіяни вдарили по будівлі навчального закладу в селі Гусарівка Ізюмського району. А в Боровій удар двома КАБами пошкодив автомобіль “швидкої”, а також сім будинків, два кафе, гараж та господарчі будівлі. По селу Загризове Ізюмського району вдарив російський БПЛА “Ланцет”. Там пошкоджені два екскаватори. У всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Під ударами з РСЗВ були Кучерівка, Курилівка та Подоли Куп’янського району, а також Стариця – в Чугуївському районі. У цьому селі поранений 63-річний чоловік.

“Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці та ін. Авіаударів зазнали н.п. Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова”, – перерахував Синєгубов.