Кудрицький розповів про ситуацію в енергетиці Харкова: є результати робіт

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері нацмарафону вночі, дорогою з Харкова, поінформував про скорочення графіків подачі електрики в місті та подальші плани відновлення.

“Я провів тут цілий день і хочу вам сказати, що ситуація дійсно дуже складна. Але ці пару тижнів, в які ми дуже активно працювали над відновленням мереж, про що говорив і президент, вони все-таки дали свої результати. І від сьогодні дійсно ми спроможні подати більше електроенергії в місто і таким чином зменшити досить суттєво тривалість графіків для містян. Говорили про це сьогодні також з нашими колегами з Харківобленерго й очікуємо, що практично в півтора, навіть у два рази можна буде зменшити тривалість графіків для жителів міста Харків”, – сказав Кудрицький в етері нацмарафону.

Він зазначив, що не може повідомляти деталі про хід відновлювальних робіт та стан енергооб’єктів, щоб не давати інформації ворогові.

“Можемо лише сказати про те, що ми намагаємося не тільки відновити наші об’єкти, а також і якомога краще їх захистити від можливих повторних атак. Тому ми як енергетики будемо битися за Харків, ми будемо робити все можливе, щоб місто було зі світлом, було повністю забезпечено електроенергією на 100%“, – наголосив керівник Укренерго.

Що стосується подальших планів відновлення та захисту енергосистеми, то він відзначив два шляхи розвитку, якими варто йти.

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“Перше, це генерація, яку встановлюють споживачі для того, щоб не споживати із мережі. Це така система самозабезпечення електроенергетичного. Це дуже важливо, і ті, хто може це робити, особливо в місті Харків, це є сенс над цим подумати. Друга історія – це децентралізована генерація. Це коли ми замість декількох великих електростанцій створюємо мережу з десятків і навіть сотень менших електростанцій по всій країні. І така мережа, безумовно, була б більш стійкою до ракетних і дронових атак. Просто через те, що більша кількість об’єктів меншого масштабу, вона просто не могла б бути такою ласою ціллю для ворожих ракет і дронів. Треба розуміти, що побудова такої децентралізованої генерації вимагатиме часу, вимагатиме залучення, перш за все, приватних інвестицій в енергосектор України. І паралельно з розгортанням такої мережі невеликих електростанцій, безумовно, треба лагодити те, що ми можемо полагодити по теплових і гідроелектростанціях наявних – для того, щоб якомога краще підготуватися до зими. Тож маємо два завдання виконувати в паралель: і лагодити те, що пошкоджено, і будувати нове в новому форматі“, – пояснив Кудрицький.