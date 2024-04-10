Кудрицкий рассказал о ситуации в энергетике Харькова: есть результаты работ

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире нацмарафона ночью, по пути из Харькова, проинформировал о сокращении графиков подачи электричества в городе и дальнейших планах восстановления.

«Я провел здесь целый день и хочу сказать, что ситуация действительно очень сложная. Но эти пара недель, в которые мы очень активно работали над возобновлением сетей, о чем говорил и президент, все-таки дали свои результаты. И сегодня действительно мы способны подать больше электроэнергии в город и таким образом уменьшить довольно существенно продолжительность графиков для горожан. Говорили об этом также с нашими коллегами из Харьковоблэнерго и ожидаем, что практически в полтора, даже в два раза, можно будет уменьшить продолжительность графиков для жителей города Харьков», — сказал Кудрицкий в эфире нацмарафона.

Он отметил, что не может сообщать детали о ходе восстановительных работ и состоянии энергообъектов, чтобы не давать информации врагу.

«Можем лишь сказать о том, что мы стараемся не только восстановить наши объекты, а также как можно лучше их защитить от возможных повторных атак. Поэтому мы как энергетики будем биться за Харьков. Мы будем делать все возможное, чтобы город был со светом, полностью обеспечен электроэнергией на 100%», — подчеркнул руководитель Укрэнерго.

Что касается дальнейших планов восстановления и защиты энергосистемы, то он отметил два пути развития, по которым стоит идти.

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«Первое, это генерация, устанавливаемая потребителями для того, чтобы не потреблять из сети. Это такая система самообеспечения электроэнергетического. Это очень важно, и те, кто может это делать, особенно в городе Харьков, это смысл над этим подумать. Вторая история – это децентрализованная генерация. Это когда мы вместо нескольких крупных электростанций создаем сеть из десятков или даже сотен меньших электростанций по всей стране. И такая сеть, безусловно, была бы более устойчива к ракетным и дроновым атакам. Просто в силу того, что большее количество объектов меньшего масштаба. Она просто не могла бы быть такой лакомой целью для вражеских ракет и дронов. Надо понимать, что построение такой децентрализованной генерации потребует времени, потребует привлечения, прежде всего, частных инвестиций в энергосектор Украины. И параллельно с развертыванием такой сети небольших электростанций, безусловно, надо чинить то, что мы можем починить, по имеющимся тепловым и гидроэлектростанциям — для того, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме. Поэтому две задачи выполнять в параллель: и чинить то, что повреждено, и строить новое в новом формате», — пояснил Кудрицкий.