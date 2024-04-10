Обстрілом у Харкові пошкоджено кінотеатр “Парк” – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки денного удару по Харкову 9 квітня та обстріли області.

“Харків. 9 квітня близько 15:00 військові рф знову завдали по місту авіаційного удару УМБП Д-30. Зруйнована будівля приватного підприємства. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу поранення отримали троє громадян: жінка і двоє чоловіків. Пошкоджено автомобілі, кінотеатр “Парк”, – поінформував Тимошко вранці 10 квітня.

Він також зазначив, що низка населених пунктів області була під обстрілами з РСЗВ. Реактивною артилерією били по селу Стариця. Там поранення отримав 66-річний чоловік, Подолах (пошкоджені будинок і гараж), Курилівці (пошкоджені будинки), Кучерівці (загорівся будинок, пошкоджені господарчі споруди).

По селу Загризове прилетів “Ланцет”. На околицях пошкоджені два екскаватори, один із них згорів повністю. По Липцях вдарили ФАБ. Там пошкоджена громадянська інфраструктура – обійшлося без постраждалих.

“Вовчанськ. 9 квітня близько 00:10 відбувся ворожий мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння, зруйновано житловий будинок, частково гараж, автомобіль, пошкоджено надвірні будівлі. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, обірвані дроти”, – доповнив начальник ГУНП.

Також під обстрілом увечері 9 квітня (о 22:30) була Борова. По ній ударили керованими авіабомбами. Пошкоджені 15 приватних домоволодінь та автомобіль “швидкої”.

У ГУ ДСНС України в Харківській області доповнили: за добу в регіоні виникли дві пожежі через обстріли – в Ізюмському районі області та Харкові. Їх оперативно ліквідували.