Обстрелом в Харькове поврежден кинотеатр «Парк» — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях дневного удара по Харькову 9 апреля и обстрелов области.
«Харьков. 9 апреля около 15:00 военные рф вновь нанесли по городу авиационный удар УМБП Д-30. Разрушено здание частного предприятия. В результате вражеского авиационного обстрела ранения получили три гражданина: женщина и двое мужчин. Повреждены автомобили, кинотеатр «Парк», — проинформировал Тимошко утром 10 апреля.
Он также отметил, что ряд населенных пунктов области был под обстрелами из РСЗО. Реактивной артиллерией били по селу Старица. Там ранения получил 66-летний мужчина, Подолам (повреждены дом и гараж), Куриловке (повреждены дома), Кучеровке (загорелся дом, повреждены хозпостройки).
По селу Загрызово прилетел «Ланцет». В окрестностях повреждены два экскаватора, один из них сгорел полностью. По Липцам ударили ФАБ. Там повреждена гражданская инфраструктура — обошлось без пострадавших.
«Волчанск. 9 апреля около 00:10 произошел вражеский минометный обстрел, в результате которого повреждено частное домовладение, разрушен жилой дом, частично гараж, автомобиль, повреждены дворовые здания. Также поврежден многоквартирный дом, оборваны провода», — дополнил начальник ГУНП.
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Также под обстрелом вечером 9 апреля (в 22:30) была Боровая. По ней ударили управляемыми авиабомбами. Повреждены 15 частных домовладений и автомобиль «скорой».
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области дополнили: за сутки в регионе возникли два пожара из-за обстрелов — в Изюмском районе области и Харькове. Их оперативно ликвидировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях дневного удара по Харькову 9 апреля и обстрелов области".