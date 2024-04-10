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Поліція показала наслідки удару КАБами по Харкову (фото)

Події 10:17   10.04.2024
Оксана Горун
Поліція показала наслідки удару КАБами по Харкову (фото)

Внаслідок удару двома КАБами по центру міста вдень 9 квітня зруйнована будівля приватного підприємства. Також начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про пошкодження будівлі кінотеатру “Парк”.

“9 квітня близько 15:00 військові рф завдали авіаційного удару по Харкову. Зруйнована будівля приватного підприємства. Пошкоджені автомобілі та кінотеатр. Поранення отримали четверо людей”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Обстріл центру Харкова 9.04.2024 2

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Обстріл центру Харкова 9.04.2024

Нагадаємо, близько 15 години у Харкові  було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центру міста,  повідомляв  мер Ігор Терехов. Попередньо ворог застосував кориговані авіабомби. Пізніше міський голова  повідомив про чотирьох постраждалих. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов,  військові РФ вдарили по цивільному підприємству. За його даними, постраждали жінка 33 років та чоловіки 27, 31 та 55 років.

Обстріл центру Харкова 9.04.2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 10:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару двома КАБами по центру міста вдень 9 квітня зруйнована будівля приватного підприємства. Також начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про пошкодження будівлі кінотеатру “Парк”".