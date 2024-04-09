Уже четверо постраждалих від російського бомбардування у Харкові – Терехов
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що кількість поранених у результаті російського бомбардування збільшилася.
«До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися. Пошуково-рятувальна операція на місці «прильоту» триває», – розповів Терехов.
Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Попередньо, за його даними, ворог застосував керовані авіабомби. Пізніше міський голова повідомив про трьох постраждалих. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ вдарили по цивільному підприємству, а постраждалі – двоє чоловіків та жінка – його працівники.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, бомбардировка, поранені, пострадалі, росіяни, рф, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 19:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що кількість поранених у результаті російського бомбардування збільшилася.".