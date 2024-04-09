Три людини постраждали внаслідок ударів ворога по Харкову – Терехов
Троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову близько 15-ї години, повідомляє мер Ігор Терехов.
За його словами, пошук поранених на місці “прильоту” триває.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про двох поранених.
Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Попередньо, за його даними, ворог застосував керовані авіабомби.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, поранені, пострадалі, прилеты, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову близько 15-ї години".