Три людини постраждали внаслідок ударів ворога по Харкову – Терехов

Троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову близько 15-ї години, повідомляє мер Ігор Терехов.

За його словами, пошук поранених на місці “прильоту” триває.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про двох поранених.

Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Попередньо, за його даними, ворог застосував керовані авіабомби.