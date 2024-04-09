Три человека пострадали вследствие ударов врага по Харькову — Терехов

Три человека пострадали в результате вражеских ударов по Харькову около 15 часов, сообщает мэр Игорь Терехов.

По его словам, поиск раненых на месте «прилета» продолжается.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о двух раненых.

Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центральной части города, сообщал мэр Игорь Терехов. Предварительно, по его данным, враг применил корректируемые авиабомбы.