Харків’яни вже визначають КАБи за звуком, але виїжджати не почали – Терехов

Пошуково-рятувальні роботи на місці ударів по центру Харкова близько 15-ї години 9 квітня ще тривають, наразі відомо про трьох постраждалих, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Є по цих “прильотах” певні ознаки, але остаточно це буде казати слідчо-оперативна група, яка працює на місці щодо уламків цих КАБів. Ми вважаємо, що це був такий звук, коли летять КАБи. На жаль, харків’яни вже розуміються”, – констатував мер.

При цьому він зазначив, що попри практично щоденні вибухи в Харкові, постраждалих і загиблих, “люди не почали виїжджати”.

“Так, є певне хвилювання, бо всі чудово розуміють, що нам потрібно сьогодні закрити небо над Харковом, що теж казав наш президент Володимир Зеленський, що це головне завдання і для наших дипломатів, і для військових. Над цим потрібно працювати, щоб захистити життя людей, щоб зберегти критичну інфраструктуру та житлові будинки. Люди розуміють, що коїть російський агресор. І в нас дуже серйозна ситуація в енергетиці, бо розтрощені всі трансформаторні підстанції, катастрофічно не вистачає напруги, але потрошечку є певний рух. Поки що рано казати”, – додав Терехов.

Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Попередньо, за його даними, ворог застосував керовані авіабомби. Пізніше міський голова повідомив про трьох постраждалих. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ вдарили по цивільному підприємству, а постраждалі – двоє чоловіків та жінка – його працівники.