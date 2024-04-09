Харьковчане уже определяют КАБы по звуку, но выезжать не начали — Терехов

Поисково-спасательные работы на месте ударов по центру Харькова около 15 часов 9 апреля еще продолжаются, на данный момент известно о троих пострадавших, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Есть по этим «прилетам» определенные признаки, но окончательно это будет говорить следственно-оперативная группа, которая работает на месте по обломкам этих КАБов. Мы считаем, что был такой звук, как когда летят КАБы. К сожалению, харьковчане уже понимают», — констатировал мэр.

При этом он отметил, что несмотря на практически ежедневные взрывы в Харькове, пострадавших и погибших, «люди не начали выезжать».

«Да, есть определенное волнение, потому что все прекрасно понимают, что нам нужно сегодня закрыть небо над Харьковом, о чем тоже говорил наш президент Владимир Зеленский, что это главная задача и для наших дипломатов, и для военных. Над этим нужно работать, чтобы защитить жизни людей, чтобы сохранить критическую инфраструктуру и жилые дома. Люди понимают, что творит российский агрессор. И у нас очень серьезная ситуация в энергетике, потому что разбиты все трансформаторные подстанции, катастрофически не хватает напряжения, но понемногу есть определенное движение. Пока рано говорить», — добавил Терехов.

Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центральной части города, сообщал мэр Игорь Терехов. Предварительно, по его данным, враг применил корректируемые авиабомбы. Позже городской голова сообщил о троих пострадавших. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ ударили по гражданскому предприятию, а пострадавшие — двое мужчин и женщина — его работники.