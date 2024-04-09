Синегубов: враг ударил по предприятию в Харькове, пострадавшие — его работники

По меньшей мере два удара нанесли военные РФ по гражданскому предприятию в Харькове около 15 часов, предварительно КАБами, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, есть разрушения и возгорания зданий.

«На эту минуту трое пострадавших, в среднем состоянии, все — работники предприятия. Разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди», — пишет Синегубов.

Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центральной части города, сообщал мэр Игорь Терехов. Предварительно, по его данным, враг применил корректируемые авиабомбы. Позже городской голова сообщил о троих пострадавших.