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Синегубов: враг ударил по предприятию в Харькове, пострадавшие — его работники

Происшествия 15:55   09.04.2024
Елена Нагорная
Синегубов: враг ударил по предприятию в Харькове, пострадавшие — его работники Фото: пресс-служба ХОВА

По меньшей мере два удара нанесли военные РФ по гражданскому предприятию в Харькове около 15 часов, предварительно КАБами, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, есть разрушения и возгорания зданий.

«На эту минуту трое пострадавших, в среднем состоянии, все — работники предприятия. Разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди», — пишет Синегубов.

Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центральной части города, сообщал мэр Игорь Терехов. Предварительно, по его данным, враг применил корректируемые авиабомбы. Позже городской голова сообщил о троих пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере два удара нанесли военные РФ по гражданскому предприятию в Харькове около 15 часов, предварительно КАБами".