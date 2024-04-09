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Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники

Події 15:55   09.04.2024
Олена Нагорна
Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники Фото: пресслужба ХОВА

Щонайменше два удари завдали військові РФ по цивільному підприємству в Харкові близько 15-ї години, попередньо КАБами, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, є руйнування та займання будівель.

“На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі – працівники підприємства. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди”, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Попередньо, за його даними, ворог застосував керовані авіабомби. Пізніше міський голова повідомив про трьох постраждалих.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше два удари завдали військові РФ по цивільному підприємству в Харкові близько 15-ї години, попередньо КАБами".