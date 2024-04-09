Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники

Щонайменше два удари завдали військові РФ по цивільному підприємству в Харкові близько 15-ї години, попередньо КАБами, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, є руйнування та займання будівель.

“На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі – працівники підприємства. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди”, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Попередньо, за його даними, ворог застосував керовані авіабомби. Пізніше міський голова повідомив про трьох постраждалих.