Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники
Фото: пресслужба ХОВА
Щонайменше два удари завдали військові РФ по цивільному підприємству в Харкові близько 15-ї години, попередньо КАБами, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, є руйнування та займання будівель.
“На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі – працівники підприємства. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди”, – пише Синєгубов.
Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Попередньо, за його даними, ворог застосував керовані авіабомби. Пізніше міський голова повідомив про трьох постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, КАБ, пострадалі, предприятие, сінєгубов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше два удари завдали військові РФ по цивільному підприємству в Харкові близько 15-ї години, попередньо КАБами".