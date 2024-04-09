Уже четверо пострадавших от российской бомбардировки в Харькове – Терехов
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в результате российской бомбардировки увеличилось.
«До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства. Двое из них госпитализированы, двое отказались. Поисково-спасательная операция на месте «прилета» продолжается», – рассказал Терехов.
Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центру города, сообщал мэр Игорь Терехов. Предварительно враг применил корректируемые авиабомбы. Позже городской голова сообщил о троих пострадавших. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ ударили по гражданскому предприятию, а пострадавшие — двое мужчин и женщина — его работники.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бомбардировка, Игорь Терехов, поранені, пострадавшие, россияне, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 19:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в результате российской бомбардировки увеличилось.".