Уже четверо пострадавших от российской бомбардировки в Харькове – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в результате российской бомбардировки увеличилось.

«До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства. Двое из них госпитализированы, двое отказались. Поисково-спасательная операция на месте «прилета» продолжается», – рассказал Терехов.

Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центру города, сообщал мэр Игорь Терехов. Предварительно враг применил корректируемые авиабомбы. Позже городской голова сообщил о троих пострадавших. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ ударили по гражданскому предприятию, а пострадавшие — двое мужчин и женщина — его работники.