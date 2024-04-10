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Смертельный удар РФ по Липцам: как доставали людей из-под завалов (видео)

Происшествия 17:46   10.04.2024
Елена Нагорная
Смертельный удар РФ по Липцам: как доставали людей из-под завалов (видео)

Аварийно-спасательные работы в селе Липцы Харьковской области, по которому около 14 часов военные РФ нанесли удар, продолжаются.

Чрезвычайники не исключают, что под завалами могут быть люди, сообщают в ГСЧС Украины.

Возгорание магазина и аптеки на общей площади 500 квадратных метров уже локализовали.

«Посреди дня россияне атаковали продуктовый магазин и аптеку, там загорелся пожар. Из-под завалов достали тело 43-летней женщины. Также погиб 14-летний ребенок и 59-летняя продавщица магазина. Ранения получил несовершеннолетний парень и 34-летняя женщина. Это предварительные данные, на месте работают все службы», — также информирует начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Напомним, около 14 часов военные РФ обстреляли село Липцы и поселок Малая Даниловка. По данным облуправления Нацполиции, в Липцах повреждены помещения аптеки и магазина. Произошел пожар. Госпитализированы с ранениями 34-летняя женщина (как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, сотрудница аптеки) и 16-летний парень. Еще две женщины 43 и 59 лет, а также 14-летняя девочка — погибли.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 17:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийно-спасательные работы в селе Липцы Харьковской области, по которому около 14 часов военные РФ нанесли удар, продолжаются".