Трое погибших и двое раненых: в Липцах под Харьковом завершили поиски жертв
В селе Липцы Харьковской области, по которому около 14 часов нанесли удар военные РФ, завершили аварийно-спасательные работы, сообщают в ГСЧС Украины.
В результате этой атаки погибли трое гражданских, из которых один ребенок. Еще два человека пострадали.
Напомним, около 14 часов военные РФ обстреляли село Липцы и поселок Малая Даниловка. По данным облуправления Нацполиции, в Липцах повреждены помещения аптеки и магазина. Произошел пожар. Госпитализированы с ранениями 34-летняя женщина (как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, сотрудница аптеки) и 16-летний парень. Еще две женщины 43 и 59 лет, а также 14-летняя девочка — погибли.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, завали, загиблі, липцы, погибшие, пострадавшие, спасатели, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Липцы Харьковской области, по которому около 14 часов нанесли удар военные РФ, завершили аварийно-спасательные работы".