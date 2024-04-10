Трое погибших и двое раненых: в Липцах под Харьковом завершили поиски жертв

В селе Липцы Харьковской области, по которому около 14 часов нанесли удар военные РФ, завершили аварийно-спасательные работы, сообщают в ГСЧС Украины.

В результате этой атаки погибли трое гражданских, из которых один ребенок. Еще два человека пострадали.

Напомним, около 14 часов военные РФ обстреляли село Липцы и поселок Малая Даниловка. По данным облуправления Нацполиции, в Липцах повреждены помещения аптеки и магазина. Произошел пожар. Госпитализированы с ранениями 34-летняя женщина (как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, сотрудница аптеки) и 16-летний парень. Еще две женщины 43 и 59 лет, а также 14-летняя девочка — погибли.