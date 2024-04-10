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Трое погибших и двое раненых: в Липцах под Харьковом завершили поиски жертв

Происшествия 20:00   10.04.2024
Елена Нагорная
Трое погибших и двое раненых: в Липцах под Харьковом завершили поиски жертв

В селе Липцы Харьковской области, по которому около 14 часов нанесли удар военные РФ, завершили аварийно-спасательные работы, сообщают в ГСЧС Украины.

В результате этой атаки погибли трое гражданских, из которых один ребенок. Еще два человека пострадали.

Напомним, около 14 часов военные РФ обстреляли село Липцы и поселок Малая Даниловка. По данным облуправления Нацполиции, в Липцах повреждены помещения аптеки и магазина. Произошел пожар. Госпитализированы с ранениями 34-летняя женщина (как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, сотрудница аптеки) и 16-летний парень. Еще две женщины 43 и 59 лет, а также 14-летняя девочка — погибли.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Липцы Харьковской области, по которому около 14 часов нанесли удар военные РФ, завершили аварийно-спасательные работы".