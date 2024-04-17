Новые повреждения, увеличены графики: ситуация со светом на Харьковщине

В Министерстве энергетики Украины и НЭК «Укрэнерго» сообщили о текущей ситуации со светом на Харьковщине.

По данным Минэнерго, в регионе – новые повреждения электросетей в 5 населенных пунктах. В области обесточены около 21 тысяч точек учета.

«Утром в Харьковской области увеличены графики отключений. Причина – рост потребления из-за похолодания. Одновременно обесточены около 251 тысяч потребителей», — добавили в Укрэнерго.

Напомним, утром Харьковоблэнерго сообщило, что на Харьковщине 17 апреля ограничили электроснабжение, чтобы устранить последствия аварии. Перебои с электрикой были и 16 апреля — в городе днем останавливался электротранспорт, увеличили интервалы в движении поездов метро, частично не работали светофоры. Также вчера АО «Харьковоблэнерго» подготовило обновленный график отключения света в период с 17 по 20 апреля.