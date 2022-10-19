Харьковчан просят завтра не пользоваться электрикой, иначе возможны отключения

В четверг, 20 октября, украинцев и харьковчан в частности просят максимально ограничить пользование электроэнергией с 7:00 до 23:00.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Как он отметил в своем Telegram-канале, ограничения подачи электроэнергии 20 октября будут вводиться по всей Украине, потому что сегодня российская армия снова разрушила генерирующие объекты энергетики.

«Начиная с 7:00 до 23:00 часов необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей ВСЕХ областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям», — подчеркнул Тимошенко.

С 7:00 до 23:00 в Украине будет минимизировано энергоснабжение предприятий, объекты критической инфраструктуры должны по возможности перейти на генераторы, а рядовые граждане — выключить все, что возможно, заранее зарядив необходимые устройства, отметил Тимошенко в эфире нацмарафона.

«Давайте переживем завтра, надо сплотиться, — дальше будет лучше», — обратился он к украинцам.

Также, по его словам, с четверга в городах будет ограничено использование уличного освещения.