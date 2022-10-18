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Синегубов: со светом уже — более 60% деоккупированной Харьковщины

Общество 20:18   18.10.2022
Елена Нагорная
Синегубов: со светом уже — более 60% деоккупированной Харьковщины

Более чем на 60% деоккупированных территорий Харьковской области уже восстановили электроснабжение.

Частично со светом — города Изюм, Купянск, Балаклея, Волчанск, Чугуев и населенные пункты близлежащих громад, рассказал в эфире нацмарафона глава ОВА Олег Синегубов.

«Накануне зимы, там, где это возможно, восстанавливаем жилой фонд и готовим инфраструктуру к холодам. Делаем все возможное, чтобы зимой жители Харьковщины имели тепло, электричество, воду и газ», — отметил он.

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Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 20:18;

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