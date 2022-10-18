Синєгубов: зі світлом уже – понад 60% деокупованої Харківщини
На понад 60% деокупованих територій Харківської області вже відновили електропостачання.
Частково зі світлом – міста Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Вовчанськ, Чугуїв та населені пункти прилеглих громад, розповів в етері нацмарафону голова ОВА Олег Синєгубов.
“Напередодні зими, там, де це можливо, відновлюємо житловий фонд та готуємо інфраструктуру до холодів. Робимо все можливе, щоб узимку мешканці Харківщини мали тепло, електрику, воду та газ”, – зазначив він.
Читайте також: Понад 70% споживачів селища Лісне на Харківщині отримали світлоКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: сінєгубов, свет, Харьков., электроснабжение; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 20:18;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: зі світлом уже – понад 60% деокупованої Харківщини".