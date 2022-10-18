Синєгубов: зі світлом уже – понад 60% деокупованої Харківщини

На понад 60% деокупованих територій Харківської області вже відновили електропостачання.

Частково зі світлом – міста Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Вовчанськ, Чугуїв та населені пункти прилеглих громад, розповів в етері нацмарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

“Напередодні зими, там, де це можливо, відновлюємо житловий фонд та готуємо інфраструктуру до холодів. Робимо все можливе, щоб узимку мешканці Харківщини мали тепло, електрику, воду та газ”, – зазначив він.