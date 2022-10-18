Понад 70% споживачів селища Лісне на Харківщині отримали світло
У селищі Лісове не було електропостачання з березня.
Частково відновлено електропостачання у селищі Лісове Харківської області, повідомили в “Харківобленерго”.
«Наразі заживлено вже близько 700 власників особових рахунків, а це – понад 70% споживачів населеного пункту. Світла не було з березня. Населений пункт знаходився у так званій сірій зоні, проводити роботи було неможливо», – зазначили енергетики.
У Дергачівському РЕМ повідомили, що ремонтні роботи на даній ділянці тривають.
Фахівці відремонтували високовольтну лінію 10 кВт, замінили 6 високовольтних опор та понад 6 км дроту.
Читайте також: Енергетики повідомили, що може зробити кожен, щоб уникнути відключень світлаКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електропостачання, Лісове, Лесное, свет, харківщина, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 14:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 70% споживачів селища Лісне на Харківщині отримали світло".