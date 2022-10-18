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Понад 70% споживачів селища Лісне на Харківщині отримали світло

Суспільство 14:50   18.10.2022
Оксана Якушко
Понад 70% споживачів селища Лісне на Харківщині отримали світло

У селищі Лісове не було електропостачання з березня.

Частково відновлено електропостачання у селищі Лісове Харківської області, повідомили в “Харківобленерго”. 

«Наразі заживлено вже близько 700 власників особових рахунків, а це – понад 70% споживачів населеного пункту. Світла не було з березня. Населений пункт знаходився у так званій сірій зоні, проводити роботи було неможливо», – зазначили енергетики.

У Дергачівському РЕМ повідомили, що ремонтні роботи на даній ділянці тривають.

Фахівці відремонтували високовольтну лінію 10 кВт, замінили 6 високовольтних опор та понад 6 км дроту.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 14:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 70% споживачів селища Лісне на Харківщині отримали світло".