Енергетики повідомили, що може зробити кожен, щоб уникнути відключень світла
В “Укренерго” дали рекомендації українцям про те, які прилади колись можна і не можна вмикати. Це допоможе підтримати енергосистему країни, що постраждала від російських обстрілів, та уникнути віялових відключень світла.
“Зараз наша енергосистема вимагає часу на відновлення та їй протипоказані суттєві навантаження. Коли українці ввечері не вимикають праску та обігрівач, не включають прання, диспетчерський центр “Укренерго” одразу бачить, як споживання в країні зменшується”, – зазначили у пресслужбі “Укренерго” .
Фахівці створили просту інфографіку, яка дозволить кожному користуватися електроприладами максимально нешкідливо для енергетики країни.
“Наші диспетчери дуже не хочуть запроваджувати графіки аварійних відключень. Вони їх не люблять так само, як і ви. Будьте енергоощадливими”, – звернулися до українців до “Укренерго”.
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Нагадаємо, 17 жовтня після чергового удару по Україні російськими ракетами та іранськими дронами в Харкові відбулися перебої з електрикою. Через це тимчасово зупинилося метро та міськелектротранспорт.Категорії: Суспільство, Україна; Теги: отключения, свет, Укрэнерго, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повідомили, що може зробити кожен, щоб уникнути відключень світла".