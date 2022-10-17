У Харкові електротранспорт не працює, у метро прогнозів не дають: причини
У “Харківбленерго” повідомили, що в Харкові та області знеструмлено споживачів кількох районів.
“Через спрацювання захисної автоматики частково знеструмлено споживачів деяких районів м. Харкова та Харківської області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання”, – повідомили в пресслужбі “Харківобленерго”.
Раніше у КП “Харківський метрополітен” повідомили про зупинення руху “з технічних причин”.
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“Через брак напруги зупинилися потяги. Диспетчер попросив пасажирів залишити вагони. Прогнозів щодо відновлення руху працівники не дають”, – повідомив з метрополітену кореспондент МГ “Об’єктив”.
Наземний електричний транспорт у Харкові також тимчасово зупинився через падіння напруги в мережі. Цю інформацію “Суспільному” підтвердив віцемер Євгеній Водовозов.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електротранспорт, метро, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові електротранспорт не працює, у метро прогнозів не дають: причини".