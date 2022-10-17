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У Харкові електротранспорт не працює, у метро прогнозів не дають: причини

Суспільство 10:49   17.10.2022
Оксана Горун
У Харкові електротранспорт не працює, у метро прогнозів не дають: причини

У “Харківбленерго” повідомили, що в Харкові та області знеструмлено споживачів кількох районів.

“Через спрацювання захисної автоматики частково знеструмлено споживачів деяких районів м. Харкова та Харківської області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання”, – повідомили в пресслужбі “Харківобленерго”.

Раніше у КП “Харківський метрополітен” повідомили про зупинення руху “з технічних причин”.

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“Через брак напруги зупинилися потяги. Диспетчер попросив пасажирів залишити вагони. Прогнозів щодо відновлення руху працівники не дають”, – повідомив з метрополітену кореспондент МГ “Об’єктив”.

Наземний електричний транспорт у Харкові також тимчасово зупинився через падіння напруги в мережі. Цю інформацію “Суспільному” підтвердив віцемер Євгеній Водовозов.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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