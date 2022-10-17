В Харькове электротранспорт не работает, в метро прогнозов не дают: причины
В «Харьковблэнерго» сообщили, что в Харькове и области обесточены потребители нескольких районов.
«Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов г. Харькова и Харьковской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.
Ранее в КП «Харьковский метрополитен» сообщили об остановке движения «по техническим причинам».
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«Из-за нехватки напряжения остановились поезда. Диспетчер попросил пассажиров покинуть вагоны. Прогнозов по возобновлению движения работники не дают», — сообщил из метрополитена корреспондент МГ «Объектив».
Наземный электрический транспорт в Харькове также временно остановился — из-за падения напряжения в сети. Эту информацию «Суспільному» подтвердил вице-мэр Евгений Водовозов.Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електротранспорт, метро, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове электротранспорт не работает, в метро прогнозов не дают: причины".