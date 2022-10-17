В Харькове электротранспорт не работает, в метро прогнозов не дают: причины

В «Харьковблэнерго» сообщили, что в Харькове и области обесточены потребители нескольких районов.

«Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов г. Харькова и Харьковской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

Ранее в КП «Харьковский метрополитен» сообщили об остановке движения «по техническим причинам».

Читайте также: В Харькове временно остановили метро

«Из-за нехватки напряжения остановились поезда. Диспетчер попросил пассажиров покинуть вагоны. Прогнозов по возобновлению движения работники не дают», — сообщил из метрополитена корреспондент МГ «Объектив».

Наземный электрический транспорт в Харькове также временно остановился — из-за падения напряжения в сети. Эту информацию «Суспільному» подтвердил вице-мэр Евгений Водовозов.