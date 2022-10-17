В Харькове временно остановили метро

Движение поездов в метро остановили «по техническим причинам».

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Отметим, что в некоторых районах Харькова и области наблюдаются перебои со светом. Обстрелов региона не было. Пока что мэрия, ХОВА и облэнерго не прокомментировали причины произошедшего. Вероятно, перебои с электричеством связаны с обстрелами критической инфраструктуры в других регионах Украины. В частности, ракетный удар нанесен по Сумам, Киев атаковали дроны-камикадзе. Также в «Энергоатоме» сообщили об отключении последней из линий, подводящих электричество к Запорожской АЭС.