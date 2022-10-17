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В Харькове временно остановили метро

Общество 10:14   17.10.2022
Оксана Горун
В Харькове временно остановили метро

Движение поездов в метро остановили «по техническим причинам».

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Отметим, что в некоторых районах Харькова и области наблюдаются перебои со светом. Обстрелов региона не было. Пока что мэрия, ХОВА и облэнерго не прокомментировали причины произошедшего. Вероятно, перебои с электричеством связаны с обстрелами критической инфраструктуры в других регионах Украины. В частности, ракетный удар нанесен по Сумам, Киев атаковали дроны-камикадзе. Также в «Энергоатоме» сообщили об отключении последней из линий, подводящих электричество к Запорожской АЭС.

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Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 10:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове временно остановили метро".