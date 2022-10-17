В Харькове временно остановили метро
Движение поездов в метро остановили «по техническим причинам».
«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
Отметим, что в некоторых районах Харькова и области наблюдаются перебои со светом. Обстрелов региона не было. Пока что мэрия, ХОВА и облэнерго не прокомментировали причины произошедшего. Вероятно, перебои с электричеством связаны с обстрелами критической инфраструктуры в других регионах Украины. В частности, ракетный удар нанесен по Сумам, Киев атаковали дроны-камикадзе. Также в «Энергоатоме» сообщили об отключении последней из линий, подводящих электричество к Запорожской АЭС.
Читайте также: Киев атаковали беспилотниками: поезда в Харьков отправятся по графикуКатегории: Общество, Харьков; Теги: метро, остановилось, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове временно остановили метро»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове временно остановили метро".