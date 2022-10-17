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Киев атаковали беспилотниками: поезда в Харьков отправятся по графику

Общество 08:16   17.10.2022
Оксана Горун
Киев атаковали беспилотниками: поезда в Харьков отправятся по графику

Утром 17 октября столицу Украины — Киев — российская армия атаковала иранскими дронами-камикадзе.

В Киеве произошло минимум два взрыва — подтвердил мэр Виталий Кличко.

«В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем», — написал Кличко в telegram.

Несмотря на обстрел беспилотниками, прибытие поездов в столицу, как и отправка, идут по графику.

«Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях. Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница производится через подземные переходы», — сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

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Отметим, что в течение минувшей ночи и утра российская армия также нанесла удар по Сумской области — пострадал объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий. Три российские крылатые ракеты сбили над Днепропетровщиной, проинформировал глава местной ОВА Валентин Резниченко.

В Харькове ночь прошла относительно спокойно — с тревогами, но без «прилетов».

Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киев атаковали беспилотниками: поезда в Харьков отправятся по графику".