Киев атаковали беспилотниками: поезда в Харьков отправятся по графику
Утром 17 октября столицу Украины — Киев — российская армия атаковала иранскими дронами-камикадзе.
В Киеве произошло минимум два взрыва — подтвердил мэр Виталий Кличко.
«В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем», — написал Кличко в telegram.
Несмотря на обстрел беспилотниками, прибытие поездов в столицу, как и отправка, идут по графику.
«Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях. Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница производится через подземные переходы», — сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».
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Отметим, что в течение минувшей ночи и утра российская армия также нанесла удар по Сумской области — пострадал объект критической инфраструктуры, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий. Три российские крылатые ракеты сбили над Днепропетровщиной, проинформировал глава местной ОВА Валентин Резниченко.
В Харькове ночь прошла относительно спокойно — с тревогами, но без «прилетов».Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", беспилотники, взрывы, вибухи, дроны, киев, обстрел, поезда; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киев атаковали беспилотниками: поезда в Харьков отправятся по графику".