Харьковщина под обстрелом: прилетело в 10 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 17 октября сообщил о том, что Харьковскую область российская армия обстреливала из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
В отличие от нескольких предыдущих суток, наш регион не упомянут среди тех, по которым россияне били авиацией, ракетами и РСЗО.
«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
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Отметим, что 16 октября под тяжелые вражеские удары попали Стрелечья и Терны на Харьковщине.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 07:18;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина под обстрелом: прилетело в 10 населенных пунктов — Генштаб".