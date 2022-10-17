Харьковщина под обстрелом: прилетело в 10 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 17 октября сообщил о том, что Харьковскую область российская армия обстреливала из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В отличие от нескольких предыдущих суток, наш регион не упомянут среди тех, по которым россияне били авиацией, ракетами и РСЗО.

«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Отметим, что 16 октября под тяжелые вражеские удары попали Стрелечья и Терны на Харьковщине.