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Харьковщина под обстрелом: прилетело в 10 населенных пунктов — Генштаб

Происшествия 07:18   17.10.2022
Алексей Наумов
Харьковщина под обстрелом: прилетело в 10 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 17 октября сообщил о том, что Харьковскую область российская армия обстреливала из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В отличие от нескольких предыдущих суток, наш регион не упомянут среди тех, по которым россияне били авиацией, ракетами и РСЗО.

«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

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Отметим, что 16 октября под тяжелые вражеские удары попали Стрелечья и Терны на Харьковщине.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 07:18;

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