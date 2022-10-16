Авиаудары, РСЗО, танки и артиллерия: Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины

В вечерней сводке 16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что тяжелым (авиационным, ракетным, из РСЗО) ударам на Харьковщине подверглись два населенных пункта.

«В течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечья и Терны Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Кроме того, российская армия продолжила обстреливать из танков, минометов и артиллерии приграничье и населенные пункты у линии фронта.

«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области», — перечислили в Генштабе.