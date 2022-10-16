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Авиаудары, РСЗО, танки и артиллерия: Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины

Происшествия 18:27   16.10.2022
Алексей Наумов
Авиаудары, РСЗО, танки и артиллерия: Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины

В вечерней сводке 16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что тяжелым (авиационным, ракетным, из РСЗО) ударам на Харьковщине подверглись два населенных пункта.

«В течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечья и Терны Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Кроме того, российская армия продолжила обстреливать из танков, минометов и артиллерии приграничье и населенные пункты у линии фронта.

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«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 18:27;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудары, РСЗО, танки и артиллерия: Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины".