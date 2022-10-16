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Авіаудари, РСЗВ, танки та артилерія: Генштаб повідомив про обстріл Харківщини

Події 18:27   16.10.2022
Олексій Наумов
Авіаудари, РСЗВ, танки та артилерія: Генштаб повідомив про обстріл Харківщини

У вечірньому зведенні 16 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що важких (авіаційних, ракетних, з РСЗВ) ударів на Харківщині зазнали два населені пункти.

“Протягом доби противник завдав одного ракетного та десяти авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча та Терни Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Крім того, російська армія продовжила обстрілювати з танків, мінометів та артилерії прикордоння та населені пункти біля лінії фронту.

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“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області”, – перелічили в Генштабі.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 18:27;

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