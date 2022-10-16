Авіаудари, РСЗВ, танки та артилерія: Генштаб повідомив про обстріл Харківщини
У вечірньому зведенні 16 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що важких (авіаційних, ракетних, з РСЗВ) ударів на Харківщині зазнали два населені пункти.
“Протягом доби противник завдав одного ракетного та десяти авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча та Терни Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Крім того, російська армія продовжила обстрілювати з танків, мінометів та артилерії прикордоння та населені пункти біля лінії фронту.
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“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області”, – перелічили в Генштабі.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 18:27;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаудари, РСЗВ, танки та артилерія: Генштаб повідомив про обстріл Харківщини".