За добу на Харківщині через обстріл поранено трьох людей – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих у Харківській області – всі в Куп’янському районі.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовані 3 особи: 2 чоловіки 36 та 48 років та 69-річна жінка”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив, що російська армія обстрілювала населені пункти поряд з лінією зіткнення та кордоном із РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.

За інформацією Генштабу ЗСУ, під потужним обстрілом опинилася Глушківка в Куп’янському районі. Також постраждали Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.