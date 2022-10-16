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За добу на Харківщині через обстріл поранено трьох людей – Синєгубов

Події 08:59   16.10.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині через обстріл поранено трьох людей – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих у Харківській області – всі в Куп’янському районі.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовані 3 особи: 2 чоловіки 36 та 48 років та 69-річна жінка”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив, що російська армія обстрілювала населені пункти поряд з лінією зіткнення та кордоном із РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, під потужним обстрілом опинилася Глушківка в Куп’янському районі. Також постраждали Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 08:59;

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