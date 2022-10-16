За добу на Харківщині через обстріл поранено трьох людей – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих у Харківській області – всі в Куп’янському районі.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовані 3 особи: 2 чоловіки 36 та 48 років та 69-річна жінка”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Він повідомив, що російська армія обстрілювала населені пункти поряд з лінією зіткнення та кордоном із РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.
Читайте також: Стрілянина у військовій частині РФ біля кордону з Харківщиною: не менше 11 загиблих
За інформацією Генштабу ЗСУ, під потужним обстрілом опинилася Глушківка в Куп’янському районі. Також постраждали Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, поранені, пострадавшие, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «За добу на Харківщині через обстріл поранено трьох людей – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині через обстріл поранено трьох людей – Синєгубов".