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За сутки на Харьковщине из-за обстрелов ранены три человека — Синегубов

Происшествия 08:59   16.10.2022
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов ранены три человека — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о троих пострадавших в Харьковской области — все в Купянском районе.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализированы 3 человека: 2 мужчины 36 и 48 лет и 69-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что российская армия обстреливала населенные пункты рядом с линией столкновения и границей с РФ в Чугуевском, Харьковском, Изюмском и Купянском районах.

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По информации Генштаба ВСУ, под мощным обстрелом оказалась Глушковка в Купянском районе. Также пострадали Стрелечья, Огурцово, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 08:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине из-за обстрелов ранены три человека — Синегубов".