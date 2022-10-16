За сутки на Харьковщине из-за обстрелов ранены три человека — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о троих пострадавших в Харьковской области — все в Купянском районе.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализированы 3 человека: 2 мужчины 36 и 48 лет и 69-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что российская армия обстреливала населенные пункты рядом с линией столкновения и границей с РФ в Чугуевском, Харьковском, Изюмском и Купянском районах.
Читайте также: Стрельба в военной части РФ у границы с Харьковщиной: не менее 11 погибших
По информации Генштаба ВСУ, под мощным обстрелом оказалась Глушковка в Купянском районе. Также пострадали Стрелечья, Огурцово, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, поранені, пострадавшие, раненые, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «За сутки на Харьковщине из-за обстрелов ранены три человека — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине из-за обстрелов ранены три человека — Синегубов".