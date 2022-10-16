Стрельба в военной части РФ у границы с Харьковщиной: не менее 11 погибших
Военнослужащие родом из Таджикистана расстреляли своих российских сослуживцев из числа мобилизованных. Минобороны РФ и белгородский губернатор Гладков сообщили о «теракте».
Вечером 15 октября в российских telegram-каналах начала распространятся информация о стрельбе друг в друга военнослужащих ВС РФ на полигоне западного военного округа в Солоти Белгородской области. По первым сообщениям — от очевидцев событий — трое военнослужащих родом из Таджикистана расстреляли своих российских сослуживцев — мобилизированных — из пулеметов. Двоих стрелков убили, третьему удалось сбежать. Все те же очевидцы заявляли о не менее 22 погибших и 16 раненых мобилизированных. Как ни удивительно, российское минобороны решилось прокомментировать инцидент. Произошедшее они назвали «терактом» и признали значительно меньшее количество погибших.
«На полигоне западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт. В результате теракта на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медицинскую помощь. Ответным огнем двое террористов на полигоне ЗВО уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы», — заявили в российском ведомстве, у которого «потерь нет».
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Утром 16 октября события прокомментировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он количество погибших и раненых не уточнял, ограничившись понятием «многие».
Также Гладков сообщил, что жителей Белгородской области среди погибших не было. Ранее поступала информация о том, что все они — мобилизированные из Брянской области РФ.Категории: Мир, Происшествия; Теги: белгородская область, военная часть, погибшие, стрельба; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 07:58;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стрельба в военной части РФ у границы с Харьковщиной: не менее 11 погибших".