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Стрельба в военной части РФ у границы с Харьковщиной: не менее 11 погибших

Мир 07:58   16.10.2022
Алексей Наумов
Стрельба в военной части РФ у границы с Харьковщиной: не менее 11 погибших

Военнослужащие родом из Таджикистана расстреляли своих российских сослуживцев из числа мобилизованных. Минобороны РФ и белгородский губернатор Гладков сообщили о «теракте».

Вечером 15 октября в российских telegram-каналах начала распространятся информация о стрельбе друг в друга военнослужащих ВС РФ на полигоне западного военного округа в Солоти Белгородской области. По первым сообщениям — от очевидцев событий — трое военнослужащих родом из Таджикистана расстреляли своих российских сослуживцев — мобилизированных — из пулеметов. Двоих стрелков убили, третьему удалось сбежать. Все те же очевидцы заявляли о не менее 22 погибших и 16 раненых мобилизированных. Как ни удивительно, российское минобороны решилось прокомментировать инцидент. Произошедшее они назвали «терактом» и признали значительно меньшее количество погибших.

«На полигоне западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт. В результате теракта на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медицинскую помощь. Ответным огнем двое террористов на полигоне ЗВО уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы», — заявили в российском ведомстве, у которого «потерь нет».

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Утром 16 октября события прокомментировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он количество погибших и раненых не уточнял, ограничившись понятием «многие».

Также Гладков сообщил, что жителей Белгородской области среди погибших не было. Ранее поступала информация о том, что все они — мобилизированные из Брянской области РФ.

Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 07:58;

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