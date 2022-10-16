Стрілянина у військовій частині РФ поблизу Харківщини: не менше 11 загиблих

Військовослужбовці родом із Таджикистану розстріляли своїх російських товаришів по службі з числа мобілізованих. Міноборони РФ та бєлгородський губернатор Гладков повідомили про “теракт”.

Увечері 15 жовтня в російських телеграм-каналах почала ширитися інформація про стрілянину один в одного військовослужбовців ЗС РФ на полігоні західного військового округу в Солоті Бєлгородської області. За першими повідомленнями – від очевидців подій – троє військовослужбовців з Таджикистану розстріляли своїх російських товаришів по службі – мобілізованих – з кулеметів. Двох стрільців убили, третьому вдалося втекти. Ті самі очевидці заявляли про щонайменше 22 загиблих і 16 поранених мобілізованих. Як не дивно, російське міноборони наважилося прокоментувати інцидент. Те, що сталося, вони назвали “терактом” і визнали значно меншу кількість загиблих.

“На полігоні західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД вчинено терористичний акт. Внаслідок теракту на полігоні в Бєлгородській області 11 людей загинули, 15 постраждали і отримують медичну допомогу. У відповідь вогнем двох терористів на полігоні ЗВО знищено, на місці теракту працюють правоохоронні органи”, – заявили у російському відомстві, у якого “втрат немає”.

Уранці 16 жовтня події прокоментував і губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Він кількість загиблих та поранених не уточнював, обмежившись поняттям “багато”.

Також Гладков повідомив, що мешканців Бєлгородської області серед загиблих не було. Раніше надходила інформація про те, що всі вони – мобілізовані з Брянської області РФ.