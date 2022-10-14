Випущені по Харкову ракети все частіше приземлятимуться в Бєлгороді-експерт

Імовірність такого завершення спроб вдарити по Харкову або обстріляти іншу територію України з РФ зростає дедалі більше із тим, як російські військові дедалі глибше залазять у старі радянські запаси.

Аналіз ситуації з останніми вибухами в Бєлгороді опублікував військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко.

“Росія зараз використовує для обстрілів України в основному радянські запаси ракетного озброєння, зокрема, для ЗРК С-300. Усі вони здебільшого, ще в роки випуску не особливо відрізнялися якоюсь надійністю. І не тільки вони. Практично вся номенклатура радянського ракетного озброєння – це був дуже сумнівний щодо надійності та гарантії ефективного застосування ресурс, а через десятки років? А тому ймовірність того, що ракета, випущена росіянами по Україні, приземлиться в Бєлгороді, з кожним днем зростає дедалі більше. І в даному випадку фраза “Бомбитимемо Воронеж!” втрачає свій сенс, адже бомбардують вони прямо зараз Бєлгород”, – написав Коваленко.

Він також підкреслив, що Україні немає сенсу завдавати ударів по цивільних об’єктах РФ. Україна успішно воює на полі бою та звільняє свої території. А також – методично знищує ворожі бази та склади БК. “Це росіяни рівняють українські міста із землею, щоб потім на руїнах заявити, що вони там, щось “асвабадили”, – порівняв аналітик.

Коваленко зазначив, що на наявних фото та відео з Бєлгорода видно розгінні блоки ракет для ЗРПК “Панцир-С1”.

“Але при цьому нам не показали жодного елемента тієї ракети, що її збили над жилами будинками. Чи не збили?” – наголошує Коваленко.

Нагадаємо, 13 жовтня вдень у російському Бєлгороді сталася НП – імовірно, уламки ракети, яку намагалися запустити по Харкову, впали на дах житлової багатоповерхівки. Обійшлося без жертв. Також на опублікованих місцевими пабликами фото є частина ракети із російського ЗРК “Панцир”, що знаходиться на території шкільного спортмайданчика. Але на цій події, яку в РФ намагаються видати за роботу ЗСУ, день не завершився. Увечері 13 жовтня в Бєлгородській області спалахнув цукровий завод, за детонацією стало очевидно, що там розміщувався склад БК. Це довелося підтвердити місцевому губернатору Гладкову.