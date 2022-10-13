На Бєлгородщині – щось сильно горить і вибухає (відео)
У селищі Октябрський Бєлгородської області РФ, що межує з Харківщиною, – вирує сильна пожежа та лунають вибухи.
У російських Telegram-каналах заявляють, що нібито “прилетіло” в цукровий завод. Водночас, за даними низки українських каналів, детонує склад БК.
“У Бєлгородській народній республіці “внаслідок небережного поводження з електронагрівними приладами” здетонував черговий склад БК для ЧМОбіків”, – коментує управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
Губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков підтвердив підрив складу боєприпасів та їхню подальшу детонацію в одному із селищ.Категорії: Події, Харків; Теги: Бєлгород, БК, склад, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 19:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Бєлгородщині – щось сильно горить і вибухає (відео)".