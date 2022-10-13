На Бєлгородщині – щось сильно горить і вибухає (відео)

У селищі Октябрський Бєлгородської області РФ, що межує з Харківщиною, – вирує сильна пожежа та лунають вибухи.

У російських Telegram-каналах заявляють, що нібито “прилетіло” в цукровий завод. Водночас, за даними низки українських каналів, детонує склад БК.

“У Бєлгородській народній республіці “внаслідок небережного поводження з електронагрівними приладами” здетонував черговий склад БК для ЧМОбіків”, – коментує управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

Губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков підтвердив підрив складу боєприпасів та їхню подальшу детонацію в одному із селищ.