На Белгородщине — что-то сильно горит и взрывается (видео)

В поселке Октябрьский Белгородской области РФ, граничащей с Харьковщиной, — бушует сильный пожар и слышны взрывы.

В российских Telegram-каналам заявляют, что якобы «прилетело» в сахарный завод. В то же время, по данным ряда украинских каналов, детонирует склад БК.

«В Белгородской народной республике «в результате небрежного обращения с электронагревательными приборами» сдетонировал очередной склад БК для ЧМОбиков», — комментирует управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков подтвердил подрыв склада боеприпасов и их дальнейшую детонацию в одном из поселков.