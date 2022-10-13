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На Белгородщине — что-то сильно горит и взрывается (видео)

Происшествия 19:46   13.10.2022
Елена Нагорная
На Белгородщине — что-то сильно горит и взрывается (видео)

В поселке Октябрьский Белгородской области РФ, граничащей с Харьковщиной, — бушует сильный пожар и слышны взрывы.

В российских Telegram-каналам заявляют, что якобы «прилетело» в сахарный завод. В то же время, по данным ряда украинских каналов, детонирует склад БК.

«В Белгородской народной республике «в результате небрежного обращения с электронагревательными приборами» сдетонировал очередной склад БК для ЧМОбиков», — комментирует управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков подтвердил подрыв склада боеприпасов и их дальнейшую детонацию в одном из поселков.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 19:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Белгородщине — что-то сильно горит и взрывается (видео)".