На Белгородщине — что-то сильно горит и взрывается (видео)
В поселке Октябрьский Белгородской области РФ, граничащей с Харьковщиной, — бушует сильный пожар и слышны взрывы.
В российских Telegram-каналам заявляют, что якобы «прилетело» в сахарный завод. В то же время, по данным ряда украинских каналов, детонирует склад БК.
«В Белгородской народной республике «в результате небрежного обращения с электронагревательными приборами» сдетонировал очередной склад БК для ЧМОбиков», — комментирует управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков подтвердил подрыв склада боеприпасов и их дальнейшую детонацию в одном из поселков.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бєлгород, Белгород, БК, склад, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 19:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Белгородщине — что-то сильно горит и взрывается (видео)".