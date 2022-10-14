У Харкові російська ракета С-300 розбила дорогу (фото)
За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Харкова ракетами із ЗРК С-300 13 жовтня на дорозі в Холодногірському районі утворилися дві вирви.
“13 жовтня близько 21 години російські військові завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Зафіксовано попадання в дорожнє покриття. У результаті утворилися дві вирви: глибиною 2,5 і 3,5 метра”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За даними прокурорів, постраждалих немає.
“Якісь військові об’єкти на зазначеній території відсутні”, – про всяк випадок уточнили прокурори, хоча всім давно відомо, що військові об’єкти російську армію цікавлять в останню чергу.
За попередніми даними, російські військові випустили по Харкову дві ракети типу С-300 із Бєлгородської області РФ.
Хаотичний обстріл Харкова почався після того, як у Бєлгородській області з невідомих причин здетонував склад БК, який чомусь знаходився на цукроварні, що працює.
Читайте також: Обстріл Харківщини: у Харкові потрапили в дорогу, у Чугуєві є поранений
За фактом обстрілу Харкова розпочали досудове розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.Категорії: Події, Харків; Теги: дорога, обстріл, прокуратура, С-300; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові російська ракета С-300 розбила дорогу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові російська ракета С-300 розбила дорогу (фото)".