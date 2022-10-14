У Харкові російська ракета С-300 розбила дорогу (фото)

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Харкова ракетами із ЗРК С-300 13 жовтня на дорозі в Холодногірському районі утворилися дві вирви.

“13 жовтня близько 21 години російські військові завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Зафіксовано попадання в дорожнє покриття. У результаті утворилися дві вирви: глибиною 2,5 і 3,5 метра”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, постраждалих немає.

“Якісь військові об’єкти на зазначеній території відсутні”, – про всяк випадок уточнили прокурори, хоча всім давно відомо, що військові об’єкти російську армію цікавлять в останню чергу.

За попередніми даними, російські військові випустили по Харкову дві ракети типу С-300 із Бєлгородської області РФ.

Хаотичний обстріл Харкова почався після того, як у Бєлгородській області з невідомих причин здетонував склад БК, який чомусь знаходився на цукроварні, що працює.

За фактом обстрілу Харкова розпочали досудове розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.