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У Харкові російська ракета С-300 розбила дорогу (фото)

Події 09:43   14.10.2022
Оксана Горун
У Харкові російська ракета С-300 розбила дорогу (фото)

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Харкова ракетами із ЗРК С-300 13 жовтня на дорозі в Холодногірському районі утворилися дві вирви.

“13 жовтня близько 21 години російські військові завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Зафіксовано попадання в дорожнє покриття. У результаті утворилися дві вирви: глибиною 2,5 і 3,5 метра”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, постраждалих немає.

“Якісь військові об’єкти на зазначеній території відсутні”, – про всяк випадок уточнили прокурори, хоча всім давно відомо, що військові об’єкти російську армію цікавлять в останню чергу.

За попередніми даними, російські військові випустили по Харкову дві ракети типу С-300 із Бєлгородської області РФ.

Уламки ракети С-300 у Харкові 14 жовтня

Хаотичний обстріл Харкова почався після того, як у Бєлгородській області з невідомих причин здетонував склад БК, який чомусь знаходився на цукроварні, що працює.

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За фактом обстрілу Харкова розпочали досудове розслідування за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 09:43;

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