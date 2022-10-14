В Харькове российская ракета С-300 разбила дорогу (фото)

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела Харькова ракетами из ЗРК С-300 13 октября, на дороге в Холодногорском районе образовались две воронки.

«13 октября около 21 часа российские военные нанесли ракетный удар по Холодногорскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие. В результате образовались две воронки: глубиной 2,5 и 3,5 метра», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, пострадавших нет.

«Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют», — на всякий случай уточнили прокуроры, хотя всем давно известно, что военные объекты российскую армию интересуют в последнюю очередь.

По предварительным данным, российские военные выпустили по Харькову две ракеты типа С-300 из Белгородской области РФ.

Хаотичный обстрел Харькова начался после того, как в Белгородской области по неизвестным причинам сдетонировал склад БК, который почему-то находился на работающем сахарном заводе.

По факту обстрела Харькова начали досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны».