В Харькове российская ракета С-300 разбила дорогу (фото)
По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела Харькова ракетами из ЗРК С-300 13 октября, на дороге в Холодногорском районе образовались две воронки.
«13 октября около 21 часа российские военные нанесли ракетный удар по Холодногорскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие. В результате образовались две воронки: глубиной 2,5 и 3,5 метра», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По данным прокуроров, пострадавших нет.
«Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют», — на всякий случай уточнили прокуроры, хотя всем давно известно, что военные объекты российскую армию интересуют в последнюю очередь.
По предварительным данным, российские военные выпустили по Харькову две ракеты типа С-300 из Белгородской области РФ.
Хаотичный обстрел Харькова начался после того, как в Белгородской области по неизвестным причинам сдетонировал склад БК, который почему-то находился на работающем сахарном заводе.
Читайте также: Обстрел Харьковщины: в Харькове попали в дорогу, в Чугуеве есть раненый
По факту обстрела Харькова начали досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны».Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дорога, обстрел, прокуратура, С-300; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове российская ракета С-300 разбила дорогу (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российская ракета С-300 разбила дорогу (фото)".