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Обстрел Харьковщины: в Харькове попали в дорогу, в Чугуеве есть раненый

Происшествия 09:26   14.10.2022
Оксана Горун
Обстрел Харьковщины: в Харькове попали в дорогу, в Чугуеве есть раненый

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вчерашней ракетной истерики из Белгородской области в направлении Харьковщины.

«Вчера вечером около 21:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Без пострадавших. В Чугуевском районе четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Предварительно, 1 человек получил ранения», — сообщил глава ХОВА.

Также в течение дня враг массированно обстреливал Купянск и населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 6 человек в Купянском районе, в том числе 16-летний парень. В Изюмском районе ранение получил еще 1 парень 16 лет», — привел данные Синегубов.

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Напомним, в «Харьковоблэнерго» после вечернего обстрела предупредили харьковчан о возможных перебоях с электричеством.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 09:26;

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