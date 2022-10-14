Обстрел Харьковщины: в Харькове попали в дорогу, в Чугуеве есть раненый
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вчерашней ракетной истерики из Белгородской области в направлении Харьковщины.
«Вчера вечером около 21:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Без пострадавших. В Чугуевском районе четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Предварительно, 1 человек получил ранения», — сообщил глава ХОВА.
Также в течение дня враг массированно обстреливал Купянск и населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 6 человек в Купянском районе, в том числе 16-летний парень. В Изюмском районе ранение получил еще 1 парень 16 лет», — привел данные Синегубов.
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Напомним, в «Харьковоблэнерго» после вечернего обстрела предупредили харьковчан о возможных перебоях с электричеством.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, раненый, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел Харьковщины: в Харькове попали в дорогу, в Чугуеве есть раненый".