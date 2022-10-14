Из-за обстрелов на Харьковщине за сутки произошли два пожара

Оба пожара возникли в Купянске — там горели четыре торговых объекта.

«В общей сложности горели 4 торговых объекта на общей площади более 300 кв.м. Все возгорания успешно ликвидированы силами подразделений ГСЧС», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Там также сообщили, что из-за ночного ракетного удара по Харькову пожаров не возникло. Поражен объект инфраструктуры.

Напомним, Харьковщину обстреляли ракетами с территории Белгородской области РФ около 21:00 13 октября. Под ударом опять оказались объекты критической инфрастурктуры в городе и области. В самом Харькове, по данным мэра Игоря Терехова, зафиксировали два «прилета». В нескольких районах города возникли перебои со светом.