Из-за обстрелов на Харьковщине за сутки произошли два пожара
Оба пожара возникли в Купянске — там горели четыре торговых объекта.
«В общей сложности горели 4 торговых объекта на общей площади более 300 кв.м. Все возгорания успешно ликвидированы силами подразделений ГСЧС», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Там также сообщили, что из-за ночного ракетного удара по Харькову пожаров не возникло. Поражен объект инфраструктуры.
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Напомним, Харьковщину обстреляли ракетами с территории Белгородской области РФ около 21:00 13 октября. Под ударом опять оказались объекты критической инфрастурктуры в городе и области. В самом Харькове, по данным мэра Игоря Терехова, зафиксировали два «прилета». В нескольких районах города возникли перебои со светом.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, обстрелы, пожар; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 08:10;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов на Харьковщине за сутки произошли два пожара".