Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Из-за обстрелов на Харьковщине за сутки произошли два пожара

Происшествия 08:10   14.10.2022
Алексей Наумов
Из-за обстрелов на Харьковщине за сутки произошли два пожара

Оба пожара возникли в Купянске — там горели четыре торговых объекта.

«В общей сложности горели 4 торговых объекта на общей площади более 300 кв.м. Все возгорания успешно ликвидированы силами подразделений ГСЧС», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Там также сообщили, что из-за ночного ракетного удара по Харькову пожаров не возникло. Поражен объект инфраструктуры.

Читайте также: В Харькове после ракетного обстрела возможны перебои со светом — облэнерго

Напомним, Харьковщину обстреляли ракетами с территории Белгородской области РФ около 21:00 13 октября. Под ударом опять оказались объекты критической инфрастурктуры в городе и области.  В самом Харькове, по данным мэра Игоря Терехова, зафиксировали два «прилета». В нескольких районах города возникли перебои со светом.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Алексей Наумов

Новости по теме:

11:25
Четкий план: как работают спасатели и полиция на Харьковщине во время войны
09:26
Обстрел Харьковщины: в Харькове попали в дорогу, в Чугуеве есть раненый
07:22
Под обстрелом на Харьковщине оказалось приграничье — сводка Генштаба
19:05
Три населенных пункта на Харьковщине обстреляла армия РФ — Генштаб
15:29
Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink

Вы читали новость: «Из-за обстрелов на Харьковщине за сутки произошли два пожара»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 08:10;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов на Харьковщине за сутки произошли два пожара".