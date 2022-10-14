Через обстріли на Харківщині за добу сталися дві пожежі
Обидві пожежі виникли в Куп’янську – там горіли чотири торгові об’єкти.
“Загалом горіли 4 торгові об’єкти на загальній площі понад 300 кв. м. Усі загоряння успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Там також повідомили, що через нічний ракетний удар по Харкову пожеж не виникло. Уражений об’єкт інфраструктури.
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Нагадаємо, Харківщину обстріляли ракетами з території Бєлгородської області близько 21:00 13 жовтня. Під ударом знову опинилися об’єкти критичної інфрастурктури в місті та області. У самому Харкові, за даними мера Ігоря Терехова, зафіксували два “прильоти”. У кількох районах міста виникли перебої зі світлом.Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, куп'янск, обстріли, пожар; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 08:10;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли на Харківщині за добу сталися дві пожежі".