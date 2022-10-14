Через обстріли на Харківщині за добу сталися дві пожежі

Обидві пожежі виникли в Куп’янську – там горіли чотири торгові об’єкти.

“Загалом горіли 4 торгові об’єкти на загальній площі понад 300 кв. м. Усі загоряння успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Там також повідомили, що через нічний ракетний удар по Харкову пожеж не виникло. Уражений об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, Харківщину обстріляли ракетами з території Бєлгородської області близько 21:00 13 жовтня. Під ударом знову опинилися об’єкти критичної інфрастурктури в місті та області. У самому Харкові, за даними мера Ігоря Терехова, зафіксували два “прильоти”. У кількох районах міста виникли перебої зі світлом.