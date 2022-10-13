У Харкові щонайменше два “прильоти” – Терехов
У Харкові ввечері 13 жовтня пролунали вибухи. Попередньо спостерігачі нарахували виліт семи ракет із Бєлогірської області.
Мер Харкова Ігор Терехов поки що підтвердив два “прильоти”.
“Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням”, – написав він у Телеграмі.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає ударів по обласному центру та закликав мешканців бути в укриттях.
Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріл, сінєгубов, терехов; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 21:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові щонайменше два “прильоти” – Терехов".