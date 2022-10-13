У Харкові щонайменше два “прильоти” – Терехов

У Харкові ввечері 13 жовтня пролунали вибухи. Попередньо спостерігачі нарахували виліт семи ракет із Бєлогірської області.

Мер Харкова Ігор Терехов поки що підтвердив два “прильоти”.

“Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням”, – написав він у Телеграмі.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає ударів по обласному центру та закликав мешканців бути в укриттях.