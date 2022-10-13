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У Харкові щонайменше два “прильоти” – Терехов

Події 21:17   13.10.2022
Оксана Горун
У Харкові щонайменше два “прильоти” – Терехов

У Харкові ввечері 13 жовтня пролунали вибухи. Попередньо спостерігачі нарахували виліт семи ракет із Бєлогірської області.

Мер Харкова Ігор Терехов поки що підтвердив два “прильоти”.

“Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням”, – написав він у Телеграмі.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає ударів по обласному центру та закликав мешканців бути в укриттях.

 

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 21:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові щонайменше два “прильоти” – Терехов".