В Харькове минимум два «прилета» — Терехов
В Харькове вечером 13 октября прогремели взрывы. Предварительно наблюдатели насчитали вылет семи ракет из Белгороской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов пока что подтвердил два «прилета».
«Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением», — написал он в telegram.
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит удары по областному центру и призвал жителей быть в укрытиях.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, вибухи, обстрел, синегубов, терехов; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 21:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове минимум два «прилета» — Терехов".