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В Харькове минимум два «прилета» — Терехов

Происшествия 21:17   13.10.2022
Оксана Горун
В Харькове минимум два «прилета» — Терехов

В Харькове вечером 13 октября прогремели взрывы. Предварительно наблюдатели насчитали вылет семи ракет из Белгороской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов пока что подтвердил два «прилета».

«Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением», — написал он в telegram.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит удары по областному центру и призвал жителей быть в укрытиях.

 

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 21:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове минимум два «прилета» — Терехов".