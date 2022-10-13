В Харькове минимум два «прилета» — Терехов

В Харькове вечером 13 октября прогремели взрывы. Предварительно наблюдатели насчитали вылет семи ракет из Белгороской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов пока что подтвердил два «прилета».

«Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением», — написал он в telegram.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит удары по областному центру и призвал жителей быть в укрытиях.