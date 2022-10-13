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У Харкові після ракетного обстрілу можливі перебої зі світлом – обленерго

Події 21:28   13.10.2022
Оксана Горун
У Харкові після ракетного обстрілу можливі перебої зі світлом – обленерго

У “Харківобленерго” попередили про ймовірні перебої з електропостачанням у Харкові після вечірнього ракетного обстрілу міста.

Внаслідок ракетних ударів можливі тимчасові знеструмлення в деяких районах Харкова, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

“Просимо зберігати спокій. Енергетики знаходяться на своїх робочих місцях і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – зазначили в компанії.

На даний момент відомо про зникнення електрики в районах Нової Баварії та Залютіне.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня Харків обстріляли ракетами із Бєлгородської області. Мер міста Ігор Терехов підтвердив щонайменше два “прильоти”.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 21:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після ракетного обстрілу можливі перебої зі світлом – обленерго".