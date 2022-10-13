У Харкові після ракетного обстрілу можливі перебої зі світлом – обленерго
У “Харківобленерго” попередили про ймовірні перебої з електропостачанням у Харкові після вечірнього ракетного обстрілу міста.
Внаслідок ракетних ударів можливі тимчасові знеструмлення в деяких районах Харкова, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
“Просимо зберігати спокій. Енергетики знаходяться на своїх робочих місцях і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – зазначили в компанії.
На даний момент відомо про зникнення електрики в районах Нової Баварії та Залютіне.
Нагадаємо, увечері 13 жовтня Харків обстріляли ракетами із Бєлгородської області. Мер міста Ігор Терехов підтвердив щонайменше два “прильоти”.Категорії: Події, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", обстріл, свет, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 21:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після ракетного обстрілу можливі перебої зі світлом – обленерго".