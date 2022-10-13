У Харкові після ракетного обстрілу можливі перебої зі світлом – обленерго

У “Харківобленерго” попередили про ймовірні перебої з електропостачанням у Харкові після вечірнього ракетного обстрілу міста.

Внаслідок ракетних ударів можливі тимчасові знеструмлення в деяких районах Харкова, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

“Просимо зберігати спокій. Енергетики знаходяться на своїх робочих місцях і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – зазначили в компанії.

На даний момент відомо про зникнення електрики в районах Нової Баварії та Залютіне.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня Харків обстріляли ракетами із Бєлгородської області. Мер міста Ігор Терехов підтвердив щонайменше два “прильоти”.